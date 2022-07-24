RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стовідсотковий результат. ЗСУ збили всі ракети, випущені по Хмельницькій області

Ілюстративне фото: ЗСУ збили всі ракети, випущені по Хмельницькій області (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 липня, окупанти намагалися завдати ракетного удару по Хмельницькій області, але протиповітряна оборона України зруйнувала їхні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната в ході телемарафону.

"Сьогодні наша протиповітряна оборона відпрацювала на "відмінно". Маємо чи не вперше стовідсотковий результат. Сьогодні, як відомо, була ракетна атака з акваторії Чорного моря. Чотири ракети "Калібр" полетіли в бік Хмельницької області. Ми раніше повідомляли, що три ракети знищені, але за уточненою інформацією - чотири збиті крилаті ракети", - заявив Гнат.

При цьому він додав, що українська авіація за добу до десяти авіаударів по позиціях росіян на півдні і сході країни. В результаті були атаковані три взводних опорних пункти, скупчення бойової броньованої техніки і жива сила російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, вранці на Хмельниччині пролунали сильні вибухи. Жителів регіону просили залишатися в укриттях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПВОХмельницкая областьракетный ударВійна Росії проти України