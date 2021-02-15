Стопроцентная льгота: кто в Украине не платит за коммуналку

Как отметила министр, льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Их размер составляет от 25% до 100% стоимости.

"Больше всего, 100%, компенсируем, участникам боевых действий, участникам войны", сказала Лазебная, отметив, что средний размер льготы в январе 2021 года составляет 1,1 тыс. грн.

Вторая программа компенсаций - для людей, которые не в состоянии оплачивать полную стоимость коммуналки.

"Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн", - сказала Лазебная и добавила, что если льготы и субсидии получает каждая третья семья - 5 млн из 15 млн в Украине.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получали более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользовались льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Льготники получают скидку на уплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.