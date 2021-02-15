RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стовідсоткова пільга: хто в Україні не платить за комуналку

Автор: Олександр Білоус

Частина громадян України має право не платити за житлово-комунальні послуги. Розмір пільги для учасників бойових дій досягає 100%.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході форуму "Україна 30".

Популярні новини
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 08 лютого 2021
Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю 13 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися 13 лютого 2021
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 14 лютого 2021
Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку 08 лютого 2021

Як зазначила міністр, пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб. Їх розмір становить від 25% до 100% вартості.

"Найбільше, 100%, компенсуємо вам, учасникам бойових дій, учасникам війни", сказала Лазебна, зазначивши, що середній розмір пільги у січні 2021 року становить 1,1 тис. грн.

Друга програма компенсацій - для людей, які не в змозі оплачувати повну вартість комуналки.

"Середній розмір субсидії у січні склав 2,2 тис. грн", - сказала Лазебна і додала, що якщо пільги і субсидії отримує кожна третя сім'я - 5 млн з 15 млн в Україні.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримували понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Пільговики отримують знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків у залежності від категорії особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України льготытарификоммунальные платежи
Читайте також
Тарифний меморандум: як зміняться платіжки за тепло та гарячу воду
Економія до 50%: Чернишов пояснив необхідність встановлення лічильників
Прогноз погоди