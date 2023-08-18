"Динамо" – "Аріс": Бущан і Ко нагадали про "Азов", греки влаштували сутички та провокації

Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду між київським "Динамо" та "Арісом" із грецьких Салонік закінчився скандалом. Пристрастрі завирували на полі та післяматчевій прес-конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Епізод із нереалізованим пенальті, святкуванням Бущана та сутичкою з 06:17

Український гранд дотиснув "жовто-чорних" у серії пенальті. Лотерея одинадцятиметрових завершилася після промаху оборонця грецьких македонців Одубаджо.

Воротар "Динамо" Георгій Бущан зрадів такому перебігу подій найбільше. Він кинувся в забіг на інший кінець поля, щоб принизити вболівальників "Аріса". Голкіпер показав характерний жест, мовляв, не бачить їх і ганебних фанатських банерів.

Натяк був зрозумілий. У поєдинку в Салоніках ультрас "Аріса" вивісили образливий банер на адресу героїчних захисників Маріуполя з полку "Азов". На фанатській трибуні орієнтовно 10 хвилин провисіла "розтяжка" зі закликом знищити українських "нацистів". Згодом УАФ звернулася до УЄФА з вимогою покарати греків за банер.

Утім, заступитися за вболівальників вирішили окремі футболісти "Аріса". На полі зав'язалася невелика штовханина. Зрештою, за її мотивами арбітру зустрічі довелося показати три "гірчичники" – Бущану, Дубінчаку та Хрістодулопулосу.

Проте, історія на цьому не завершилася. На післяматчевій прес-конференції невгамовними стали грецькі журналісти. Вони намагалися спровокувати керманича "Динамо" Мірчу Луческу. Щоправда, досвідчений румун став на захист своїх підопічних.

"Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього і вибачаюся, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів "Аріса" проти України, проти військових", – заявив тренер.

Керманич "біло-синіх" упевнений, що реакція "динамівців" на поведінку ультрас закономірна. Думку Луческу доповнив директор медіадепартаменту "Динамо" Андрій Шахов-молодший. Він нагадав, що "азовці" – справжні герої України та достроково завершив спілкування румунського фахівця з пресою.