ua en ru
Вс, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Стоп Путлер". Фанат в поддержку Украины прервал финал женского ЧМ-2023

Новина українською →
Сидней, Воскресенье 20 августа 2023 14:26
"Стоп Путлер". Фанат в поддержку Украины прервал финал женского ЧМ-2023 Фото: Болельщик с антивоенными призывами появился на газоне (twitter.com/relevo)
Автор: Антон Федорцив

Неизвестный мужчина забегом на поле решающего матча чемпионата мира 2023 года между сборными Испании и Англии проявил солидарность с Украиной, защищающей собственный суверенитет в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.

Болельщик прервал поединок в первом тайме. На 26-й минуте он стал виновником инцидента с выбеганием на поле.

Фанат в медицинской маске проскользнул мимо охраны и оказался на газоне арены в Сиднее. Мужчина надел футболку с двумя надписями – "Остановить Путлера" и "Освободить Украину". Болельщик с политической позицией пытался подбежать к лидеру англичанок Хэмп, но оперативно был задержан стюардами.

Путлер – составленный из фамилий президента РФ Путина и немецкого диктатора Гитлера неологизм. Российская оппозиция и украинская пресса начали использовать слово еще до полномасштабного российского вторжения в Украину. Постепенно термин стал популярен и на Западе.

В прошлом году похожий эпизод случился на мужском Мундиале. Во время поединка на групповом этапе Кубка мира между сборными Уругвая и Португалии на поле выбежал итальянский футболист и волонтер Марио Ферри. Он продемонстрировал флаг ЛГБТ-сообщества, а на футболке разместил две надписи – Save Ukraine ("Спасем Украину") и Respect for Iranian women ("Уважение иранским женщинам").

К слову, ранее "Динамо" ответило фанатам "Ариса" за позорный баннер о полке "Азов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Чемпионат мира Сборная Испании Сборная Англии Война России против Украины
NEWS
Онлайн или офлайн. Как будут работать школы с 1 сентября и есть ли план на случай блэкаута
Онлайн или офлайн. Как будут работать школы с 1 сентября и есть ли план на случай блэкаута
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне