"Стоп Путлер". Фанат в поддержку Украины прервал финал женского ЧМ-2023
Неизвестный мужчина забегом на поле решающего матча чемпионата мира 2023 года между сборными Испании и Англии проявил солидарность с Украиной, защищающей собственный суверенитет в войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.
Болельщик прервал поединок в первом тайме. На 26-й минуте он стал виновником инцидента с выбеганием на поле.
Фанат в медицинской маске проскользнул мимо охраны и оказался на газоне арены в Сиднее. Мужчина надел футболку с двумя надписями – "Остановить Путлера" и "Освободить Украину". Болельщик с политической позицией пытался подбежать к лидеру англичанок Хэмп, но оперативно был задержан стюардами.
Путлер – составленный из фамилий президента РФ Путина и немецкого диктатора Гитлера неологизм. Российская оппозиция и украинская пресса начали использовать слово еще до полномасштабного российского вторжения в Украину. Постепенно термин стал популярен и на Западе.
В прошлом году похожий эпизод случился на мужском Мундиале. Во время поединка на групповом этапе Кубка мира между сборными Уругвая и Португалии на поле выбежал итальянский футболист и волонтер Марио Ферри. Он продемонстрировал флаг ЛГБТ-сообщества, а на футболке разместил две надписи – Save Ukraine ("Спасем Украину") и Respect for Iranian women ("Уважение иранским женщинам").
Пихта вязанок, который пил на кухне при World Cup final между Английским и Великобритании платья в поддержку Украины и против России President Vladimir Putin, звонящий ему "Путлер." #ESPENG pic.twitter.com/gKaRaa48Iy— DW Sports (@dw_sports) August 20, 2023
К слову, ранее "Динамо" ответило фанатам "Ариса" за позорный баннер о полке "Азов".
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