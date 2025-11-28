Стоматологічна допомога для ветеранів: чому її пропонують включити в держпрограму
Cтоматологічне відновлення ветеранів має входити до державних програм реінтеграції, оскільки тяжкі зубні проблеми впливають на загальне здоров'я та відновлення.
Як пише РБК-Україна, про це розповіла засновниця благодійного фонду Dental Help UA Олена Полікарчик.
Вона підкреслила необхідність включення стоматологічної реабілітації ветеранів до державних програм підтримки. За її словами, саме здоров’я ротової порожнини часто визначає успішність лікування після поранень та повернення до повсякденного життя.
У своєму блозі Олена Полікарчик нагадала про ухвалену Всесвітньою організацією охорони здоров'я Bangkok Declaration, яка наголошує, що оральне здоров'я є невід'ємною частиною загального.
"Оральне здоров’я не можна відокремити від здоров’я всього тіла. Воно є його фундаментом", - цитує вона документ і підкреслює, що стоматологічні захворювання мають системний вплив на серцево-судинні, метаболічні та інші хвороби.
На переконання засновниці фонду, проблема для України характерна і масштабна, адже значна частина захисників повертається з фронту з ускладненнями, що роками ігнорувалися через бойові дії.
"Наші ветерани нерідко мають комплексні стоматологічні проблеми - від інфекцій до втрати зубів. До цього додаються поранення, у тому числі щелепно-лицьові, або наслідки перебування в полоні", - зазначає вона.
Полікарчик наголошує, що інфекції у ротовій порожнині можуть посилювати перебіг інших захворювань. Хронічні проблеми з яснами чи зубами ускладнюють лікування, підвищують ризики післяопераційних ускладнень і навіть можуть впливати на серце, суглоби чи травну систему, пояснює вона. Наприклад, хронічний пародонтит підвищує ризик інфаркту та інсульту, інфекція в ротовій порожнині може провокувати артрити, викликати біль у суглобах.
Зазначається, що благодійний фонд Dental Help UA, заснований у травні 2022 року, співпрацює зі стоматологами з усієї країни. За цей час клініки-партнери відновили усмішки більш ніж 2200 ветеранам. За словами Полікарчик, результати відновлення виходять далеко за межі естетики.
Після лікування ветерани відчувають полегшення фізичного стану, а за ним - покращення емоційного. Підвищується самооцінка, якість спілкування, життєвий тонус, розповідає вона.
Водночас експертка звертає увагу, що стоматологічна реабілітація залишається поза державними програмами підтримки ветеранів, хоча в країнах із розвиненою системою реінтеграції, до прикладу, у США, Канаді чи Швейцарії, вона є обов’язковою.
"Звісно, передусім стоматологічне відновлення ветерана - це дорого. У середньому на лікування одного пацієнта Dental Help UA з повною адентією йде від 200 тис. грн. Отже, держава має компенсувати лікування стоматологічній клініці, або знайти інші механізми", - вважає вона.
Як варіант рішення Полікарчик називає модель, яку застосовує Dental Help UA.
Фонд працює як платформа: стоматологи-волонтери надають свої години та експертизу, а партнери забезпечують матеріали, зокрема імплантати. Однак за її словами, важливим елементом є відбір пацієнтів - з мотивацією, дисципліною та готовністю пройти повний курс лікування.
Олена Полікарчик підкреслює, що стоматологічне відновлення варто розглядати не як окрему послугу, а як частину повернення ветерана до суспільного життя.
"Ми маємо розглядати ветерана як члена суспільства, який може брати активну участь у побудові добробуту країни. З цього, я думаю, варто починати", - резюмує вона.