Стоматологическая помощь для ветеранов: почему ее предлагают включить в госпрограмму

Стоматологическое восстановление ветеранов должно входить в государственные программы реинтеграции, поскольку тяжелые зубные проблемы влияют на общее здоровье и восстановление.

Как пишет РБК-Украина , об этом рассказала основательница благотворительного фонда Dental Help UA Елена Поликарчик .

Она подчеркнула необходимость включения стоматологической реабилитации ветеранов в государственные программы поддержки. По ее словам, именно здоровье полости рта часто определяет успешность лечения после ранений и возвращения к повседневной жизни.

В своем блоге Елена Поликарчик напомнила о принятой Всемирной организацией здравоохранения Bangkok Declaration, которая подчеркивает, что оральное здоровье является неотъемлемой частью общего.

"Оральное здоровье нельзя отделить от здоровья всего тела. Оно является его фундаментом", - цитирует она документ и подчеркивает, что стоматологические заболевания оказывают системное влияние на сердечно-сосудистые, метаболические и другие болезни.

По убеждению основательницы фонда, проблема для Украины характерна и масштабна, ведь значительная часть защитников возвращается с фронта с осложнениями, которые годами игнорировались из-за боевых действий.

"Наши ветераны нередко испытывают комплексные стоматологические проблемы - от инфекций до потери зубов. К этому добавляются ранения, в том числе челюстно-лицевые, или последствия пребывания в плену", - отмечает она.

Поликарчик отмечает, что инфекции в полости рта могут усиливать течение других заболеваний. Хронические проблемы с деснами или зубами осложняют лечение, повышают риски послеоперационных осложнений и даже могут влиять на сердце, суставы или пищеварительную систему, объясняет она. Например, хронический пародонтит повышает риск инфаркта и инсульта, инфекция в полости рта может провоцировать артриты, вызвать боль в суставах.

Отмечается, что благотворительный фонд Dental Help UA, основанный в мае 2022 года, сотрудничает со стоматологами со всей страны. За это время клиники-партнеры восстановили улыбки более 2200 ветеранам. По словам Поликарчик, результаты восстановления выходят далеко за пределы эстетики.

После лечения ветераны испытывают облегчение физического состояния, а за ним - улучшение эмоционального. Повышается самооценка, качество общения, жизненный тонус, рассказывает она.

В то же время эксперт обращает внимание, что стоматологическая реабилитация остается вне государственных программ поддержки ветеранов, хотя в странах с развитой системой реинтеграции, к примеру, в США, Канаде или Швейцарии, она обязательна.

"Конечно, прежде всего стоматологическое восстановление ветерана - это дорого. В среднем на лечение одного пациента Dental HelpUA с полной адентией идет от 200 тыс. грн. Следовательно, государство должно компенсировать лечение стоматологической клиники, или найти другие механизмы", - считает она.

Как вариант решения Поликарчик называет модель, применяемую Dental Help UA.

Фонд работает как платформа: стоматологи-волонтеры предоставляют свои часы и экспертизу, а партнеры обеспечивают материалы, в частности, имплантаты. При этом, по ее словам, важным элементом является отбор пациентов - с мотивацией, дисциплиной и готовностью пройти полный курс лечения.

Елена Поликарчик подчеркивает, что стоматологическое восстановление следует рассматривать не как отдельную услугу, а как часть возвращения ветерана к общественной жизни.

"Мы должны рассматривать ветерана как члена общества, который может активно участвовать в построении благосостояния страны. С этого, я думаю, следует начинать", - резюмирует она.