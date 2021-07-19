Столтенберга може змінити Грібаускайте: названі кандидати на пост генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покине посаду у вересні 2022 року. Зараз у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу почалися обговорення кандидатури на посаду генсека НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Очікується, що наступник Столтенберга буде представлений на саміті лідерів НАТО в Мадриді наприкінці весни або початку літа наступного року.

Деякі чиновники, дипломати і аналітики кажуть, що через 72 роки Альянсу пора призначити першу жінку на вищий цивільний пост. Інші кажуть, що, враховуючи триваюче протистояння з Росією, вибір східноєвропейця послужить важливим сигналом для Москви.

У списку потенційних кандидатів з'явилися три імені: колишні президенти Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Литви Даля Грібаускайте, а також чинний президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Перевага Грабар-Кітарович, яка була першою жінкою-президентом Хорватії з 2015 по 2020 рік, в тому, що вона вже працювала в штаб-квартирі НАТО як помічник генерального секретаря з громадської дипломатії з 2011 по 2014 рік.

Колишній президент Хорватії може похвалитися одним з найбільш вражаючих резюме серед потенційних майбутніх глав НАТО: вона займала пости міністра Європи і міністра закордонних справ Хорватії. Вона зіграла важливу роль в успішному прийнятті країни в ЄС і НАТО. Вона також працювала послом країни в США з 2008 по 2011 рік, що забезпечує їй міцні зв'язки у Вашингтоні, який буде мати вирішальне значення при прийнятті рішення по НАТО.

Деякі спостерігачі за НАТО кажуть, що вибір генерального секретаря з країн Балтії, зокрема Далі Грібаускайте, може бути сприйнятий як занадто вороже ставлення до Москви, в той час, як президент США Джо Байден намагається стабілізувати відносини між Росією і Заходом.

При цьому шанси президента Естонії Керсті Кальюлайд може збільшити та обставина, що Естонія одна з небагатьох країн НАТО, яка виконала вимогу про виділення двох відсотків ВВП на оборону. Виходячи з цієї логіки, удача може посміхнутися і президенту Румунії Клаусу Йоханнісу.

Серед інших західноєвропейських чиновників, які потенційно можуть опинитися в цьому списку - прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який зараз працює над формуванням нової урядової коаліції, і міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, яка раніше виконувала обов'язки прем'єр-міністра.