Столтенберга хочуть попросити залишитись на посту голови НАТО, - Reuters

Джерело, знайоме з ходом перемовин щодо наступника Столтенберга, заявило, що йому скоріше за все запропонують залишитись в кріслі голови НАТО ще на рік.

А офіційний представник США, що побажав залишитись анонімним, повідомив, що в адміністрації Байдена теж розглядають таку пропозицію.

"Не схоже, що нині всередині Альянсу існує консенсус щодо його заміни", - сказав він.

Претенденти на пост глави НАТО

В жовтні 2023 року закінчуються повноваження чинного голови Альянсу Єнса Столтенберга. Він провів на посаді вже майже 9 років і нещодавно вкотре заявив, що не хотів би залишатись генсеком.

Наразі країни-члени НАТО обговорюють варіанти наступників Столтенберга. ожливими претендентами є міністр оборони Британії Бен Уоллес, а також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Однак, в ЗМІ все частіше повідомляють, що консенсусу щодо наступника в Альянсі немає, тому Столтенбергу, скоріше за все, подовжать повноваження.

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