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Столтенберга хотят попросить остаться на посту главы НАТО, - Reuters

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга могут попросить остаться в должности еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, знакомый с ходом переговоров относительно преемника Столтенберга, заявил, что ему, скорее всего, предложат остаться в кресле главы НАТО еще на год.

А официальный представитель США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в администрации Байдена тоже рассматривают такое предложение.

"Не похоже, что сейчас внутри Альянса существует консенсус по его замене", - сказал он.

Претенденты на пост главы НАТО

В октябре 2023 года истекают полномочия действующего председателя Альянса Йенса Столтенберга. Он провел в должности уже почти 9 лет и недавно еще раз заявил, что не хотел бы оставаться генсеком.

В настоящее время страны-члены НАТО обсуждают варианты преемников Столтенберга. Важными претендентами являются министр обороны Британии Бен Уоллес, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако в СМИ все чаще сообщают, что консенсуса по поводу преемника в Альянсе нет, поэтому Столтенбергу, скорее всего, продлят полномочия.

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НАТО