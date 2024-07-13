Столтенберг зробив заяву про військову підтримку РФ із боку КНДР

Відповідаючи на питання про роль Північної Кореї у війні в Україні, Столтенберг сказав, що "немає сумнівів", що КНДР надає "значну військову підтримку" Росії.

Відмовляючись оприлюднювати конфіденційні розвіддані, він сказав, що "абсолютно ясно", що 32 члени Альянсу "глибоко стурбовані" можливістю підтримки Росією ракетної та ядерної програм Північної Кореї в обмін на отримання боєприпасів та іншої зброї від Пхеньяна.

Цитуючи часто вживану фразу прем'єра Японії Фуміо Кісіди про те, що "те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії", він сказав: "В інтересах усіх нас не допустити перемоги Путіна в Україні".

Столтенберг підкреслив, що партнерство з Японією стало ще важливішим, особливо враховуючи те, що такий взаємозв’язок "був оголений" війною в Україні, "де Китай, Північна Корея, Іран дозволяють жорстоку загарбницьку війну Росії".