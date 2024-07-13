Столтенберг зробив заяву про військову підтримку РФ із боку КНДР

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Альянсу "немає сумнівів", що КНДР надає "значну військову підтримку" Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Відповідаючи на питання про роль Північної Кореї у війні в Україні, Столтенберг сказав, що "немає сумнівів", що КНДР надає "значну військову підтримку" Росії.
Відмовляючись оприлюднювати конфіденційні розвіддані, він сказав, що "абсолютно ясно", що 32 члени Альянсу "глибоко стурбовані" можливістю підтримки Росією ракетної та ядерної програм Північної Кореї в обмін на отримання боєприпасів та іншої зброї від Пхеньяна.
Цитуючи часто вживану фразу прем'єра Японії Фуміо Кісіди про те, що "те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії", він сказав: "В інтересах усіх нас не допустити перемоги Путіна в Україні".
Столтенберг підкреслив, що партнерство з Японією стало ще важливішим, особливо враховуючи те, що такий взаємозв’язок "був оголений" війною в Україні, "де Китай, Північна Корея, Іран дозволяють жорстоку загарбницьку війну Росії".
КНДР допомагає Росії ресурсами у війні проти України після масштабного вторгнення у лютому 2022 року. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що протягом півроку Північна Корея могла передати Росії близько 1,6 млн артилерійських боєприпасів.
У середині червня глава Кремля Володимир Путін уклав договір про стратегічне партнерство з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Документ не виключає відправлення військ в Україну, а також надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.
До того ж, ще у травні повідомлялося, що Росія та Північна Корея можуть готувати масштабну військову провокацію у жовтні, незадовго до початку президентських виборів у США, проведення яких заплановано на початок листопада.
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