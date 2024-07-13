Столтенберг сделал заявление про военную поддержку РФ со стороны КНДР

Отвечая на вопрос о роли Северной Кореи в войне в Украине, Столтенберг сказал, что "нет сомнений", что КНДР оказывает "значительную военную поддержку" России.

Отказываясь обнародовать конфиденциальные разведданные, он сказал, что "совершенно ясно", что 32 члена Альянса "глубоко озабочены" возможностью поддержки Россией ракетной и ядерной программ Северной Кореи в обмен на получение боеприпасов и другого оружия от Пхеньяна.

Цитируя часто употребляемую фразу премьера Японии Фумио Кисиды о том, что "происходящее в Украине сегодня завтра может произойти в Азии", он сказал: "В интересах всех нас не допустить победы Путина в Украине".

Столтенберг подчеркнул, что партнерство с Японией стало еще важнее, особенно учитывая то, что такая взаимосвязь "была обнажена" войной в Украине, "где Китай, Северная Корея, Иран позволяют жестокую захватническую войну России".