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Столтенберг заявив, що Швеції та Фінляндії потрібно посилити боротьбу з тероризмом

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Понеділок 21 листопада 2022 00:47
Столтенберг заявив, що Швеції та Фінляндії потрібно посилити боротьбу з тероризмом Фото: Генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Швеції та Фінляндії необхідно посилити своє антитерористичне законодавство, а також розширити співпрацю із НАТО, зокрема Туреччиною, у сфері боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга телеканалу SVT.

"Для Туреччини це важливо, оскільки вона є країною НАТО, що найбільше зазнала терористичних атак і тому стурбована цим. Це має бути пропорційним, але Туреччина має право захищатися від терактів", - сказав посадовець.

Водночас Столтенберг назвав "нормальним" те, що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ займає тривалий час.

Він наголосив, що це зробили вже 28 із 30 держав-членів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф-Яльмар Крістерссон пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом.

До слова, Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО.

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