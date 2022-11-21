Столтенберг заявив, що Швеції та Фінляндії потрібно посилити боротьбу з тероризмом

Швеції та Фінляндії необхідно посилити своє антитерористичне законодавство, а також розширити співпрацю із НАТО, зокрема Туреччиною, у сфері боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга телеканалу SVT .

"Для Туреччини це важливо, оскільки вона є країною НАТО, що найбільше зазнала терористичних атак і тому стурбована цим. Це має бути пропорційним, але Туреччина має право захищатися від терактів", - сказав посадовець.

Водночас Столтенберг назвав "нормальним" те, що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ займає тривалий час.

Він наголосив, що це зробили вже 28 із 30 держав-членів.