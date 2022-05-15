Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо Фінляндії та Швеції
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу. За його словами, Анкара не має наміру блокувати процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Туреччина не має наміру блокувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО. Анкара тільки висловила свої заклопотаності", - сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО врахує побоювання Туреччини, щоб не відкладати вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Генсек висловив упевненість в тому, що компроміс з Анкарою в цьому питанні буде швидко знайдений.
"Я впевнений, що ми зможемо швидко знайти рішення, оскільки всі країни НАТО дотримуються принципу відкритих дверей", - уточнив він.
Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією.
Зазначимо, Туреччина висунула вимогу, у разі виконання якої Анкара перестане блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
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