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Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо Фінляндії та Швеції

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Брюссель, Неділя 15 травня 2022 16:52
Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо Фінляндії та Швеції Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу. За його словами, Анкара не має наміру блокувати процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Туреччина не має наміру блокувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО. Анкара тільки висловила свої заклопотаності", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО врахує побоювання Туреччини, щоб не відкладати вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Генсек висловив упевненість в тому, що компроміс з Анкарою в цьому питанні буде швидко знайдений.

"Я впевнений, що ми зможемо швидко знайти рішення, оскільки всі країни НАТО дотримуються принципу відкритих дверей", - уточнив він.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією.

Зазначимо, Туреччина висунула вимогу, у разі виконання якої Анкара перестане блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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