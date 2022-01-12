ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Практически немыслима": в Латвии оценили вероятность войны между Россией и НАТО

Новина українською →
Рига, Среда 12 января 2022 12:34
"Практически немыслима": в Латвии оценили вероятность войны между Россией и НАТО Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что война России с НАТО практически немыслима. Однако если она и начнется - то Альянс к этому готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире программы "900 секунд".

Оценивая американо-российские переговоры, он отметил, что первыми положительными результатами является то, что переговоры состоялись.

Премьер пояснил, что в этих переговорах позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время четко просматривается агрессивная российская риторика.

"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", - сказал Кариньш

Он подчеркнул, что Россия не может диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также, где Альянс может размещать войска.

На вопрос, каким может быть худший результат нынешней геополитической нестабильности, Кариньш подчеркнул, что худшим сценарием является война.

"Если будет война, то НАТО готов", - сказал премьер, подчеркнув, что война России с Альянсом почти немыслима, поскольку это будет очень большая мировая война.

Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности".

Отметим, сегодня стартовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Главной темой переговоров будет возможно вторжение РФ в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции