Столтенберг заявил о прогрессе подхода к работе НАТО с РФ

НАТО привержено к двойственному подходу к России: оборона и диалог

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе двойственного подхода к работе с Российской Федерацией (РФ). Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба НАТО.

"Все, что делает НАТО, соразмерно, носит оборонительный характер и соответствует международным обязательствам. Альянс привержен к двойственному подходу к Российской Федерации: оборона и диалог. Мы добились прогресса по обоим направлениям", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна поддерживает двойной подход Североатлантического альянса (НАТО) в отношениях с Россией.