Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Столтенберг заявив про прогрес підходу до роботи НАТО з РФ

НовиниПолітика    11.06.2018 - 19:07
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО прихильний до двостороннього підходу до Росії: оборона та діалог

Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про прогрес двостороннього підходу до роботи з Російською Федерацією (РФ). Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, повідомляє прес-служба НАТО.

"Все, що робить НАТО, пропорційно, носить оборонний характер і відповідає міжнародним зобов'язанням. Альянс прихильний до подвійного підходу до Російської Федерації: оборона і діалог. Ми домоглися прогресу в обох напрямках", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його країна підтримує двосторонній підхід Північноатлантичного альянсу (НАТО) у відносинах з Росією.

Омбудсмен РФ повідомила Денісовій про умови тримання українських політв’язнів у Криму США розширили санкції проти Росії через кібератаки
Теги публікації: НАТО, Російська Федерація, Єнс Столтенберг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся