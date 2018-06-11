Столтенберг заявив про прогрес підходу до роботи НАТО з РФ

НАТО прихильний до двостороннього підходу до Росії: оборона та діалог

Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про прогрес двостороннього підходу до роботи з Російською Федерацією (РФ). Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, повідомляє прес-служба НАТО.

"Все, що робить НАТО, пропорційно, носить оборонний характер і відповідає міжнародним зобов'язанням. Альянс прихильний до подвійного підходу до Російської Федерації: оборона і діалог. Ми домоглися прогресу в обох напрямках", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що його країна підтримує двосторонній підхід Північноатлантичного альянсу (НАТО) у відносинах з Росією.