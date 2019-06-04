Столтенберг заверил Северную Македонию в готовности принять ее в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Северную Македонию и заявил о готовности принять страну в Альянс. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Anadolu Agency.

Столтенберг посетил заседания комитета Северной Македонии по интеграции с НАТО, после чего состоялась совместная пресс-конференция с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

В рамках визита генсекретарь НАТО также провел переговоры с президентом страны Стево Пендаровским и спикером парламента Талатом Джафери. Столтенберг подчеркнул, что страна должна продолжить реформы в сфере верховенства закона, обороны и безопасности.

"Это исторический визит, первый визит на уровне НАТО в вашу страну. Визит является четким посланием. Мы говорим "добро пожаловать в семью НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также поздравил премьер-министра страны с успешным урегулированием спора с Грецией по вопросу названия государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время его первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины в европейскую и евроатлантическую интеграцию.