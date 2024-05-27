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Столтенберг запропонував структурувати допомогу Україні: деталі плану генсека

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

НАТО створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування. Перші рішення можуть бути ухвалені вже на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ на сесії Парламентської асамблеї НАТО.

"Я твердо переконаний, що нам потрібна твердіша інституційна структура для надання допомоги Україні, одноразова короткострокова добровільна допомога – це добре, але в довгій перспективі потрібна більш передбачувана, сильніша допомога Україні", - сказав він.

Зокрема, за його словами, він уже запропонував кілька ініціатив, які союзники зможуть схвалити у липні на саміті. 

"Це велика роль НАТО у постачанні зброї та тренуванні солдатів та багаторічні фінансові зобов'язання (для допомоги Україні, - ред)", - констатував Столтенберг.

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