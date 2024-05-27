Столтенберг предложил структурировать помощь Украине: детали плана генсека

"Я твердо убежден, что нам нужна более твердая институциальная структура для оказания помощи Украине, единоразовая краткосрочная добровольная помощь - это хорошо, но в долгой перспективе нужен более предсказуемая, более сильная помощь Украине", - сказал он.

В частности, по его словам, он уже предложил несколько инициатив, которые союзники смогут одобрить в июле на саммите.

"Это большая роль НАТО в поставках оружия и тренировке солдат и многолетние финансовые обязательства (для помощи Украине, - ред)", - констатировал Столтенберг.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля в столице США и будет посвящен 75-летию Альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

Он важен для Украины, поскольку, как ранее отмечал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Запад должен убедить главу Владимира Путина в том, что он готов к долгосрочному конфликту с Россией и долгосрочной поддержке Украины.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к предстоящему саммиту НАТО, который запланирован на июль и состоится в США. Киев хочет получить приглашение в Альянс. Кроме того, недавно Зеленский не исключил, что на саммите НАТО в Вашингтоне могут принять решение о передаче Украине семи систем Patriot.

Что касается вопроса вступления Украины в НАТО, то как ранее отмечал Столтенберг, союзники вряд ли достигнут консенсуса на саммите в Вашингтоне в июле по приглашению страны в Альянс.