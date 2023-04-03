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Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік, - Bloomberg

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили свої внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні. Цей фонд передбачає короткострокову допомогу, таку як паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Окрім цього фонд спрямований на надання довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Як пише Bloomberg, деталі пропозиції Столтенберга ще належить опрацювати.

Попри те, що допомога Україні не є летальною, це допоможе нашим союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що міністри закордонних справ країн НАТО обговорять початок розробки багаторічної програми підтримки для України.

Позиція НАТО щодо членства України в альянсі не змінилася. Проте без перемоги у війні з Росією питання вступу не матиме значення.

Коли закінчиться війна, країнам Північноатлантичного альянсу потрібно буде вжити заходів, щоб Україна змогла стримувати майбутню агресію Росії.

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