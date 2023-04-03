Столтенберг предложил странам НАТО выделять Украине по 500 млн евро в год, - Bloomberg

Столтенберг хочет, чтобы союзники увеличили свои взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине. Этот фонд предусматривает краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Фонд также направлен на оказание долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

Как пишет Bloomberg, детали предложения Столтенберга еще предстоит обработать.

Несмотря на то, что помощь Украине не является летальной, это поможет нашим союзникам поддерживать поставки современного оружия во время войны.