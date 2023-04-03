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Столтенберг предложил странам НАТО выделять Украине по 500 млн евро в год, - Bloomberg

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам выделять ежегодно по 500 миллионов евро для Комплексного пакета помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Столтенберг хочет, чтобы союзники увеличили свои взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине. Этот фонд предусматривает краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Фонд также направлен на оказание долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

Как пишет Bloomberg, детали предложения Столтенберга еще предстоит обработать.

Несмотря на то, что помощь Украине не является летальной, это поможет нашим союзникам поддерживать поставки современного оружия во время войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что министры иностранных дел НАТО обсудят начало разработки многолетней программы поддержки для Украины.

Позиция НАТО относительно членства Украины в альянсе не изменилась. Однако без победы в войне с Россией вопрос вступления не будет иметь значения.

Когда война закончится, странам Североатлантического альянса нужно будет принять меры, чтобы Украина смогла сдерживать предстоящую агрессию России.

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