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Столтенберг закликав Угорщину схвалити заявку Швеції в НАТО без подальших зволікань

Фото: Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина має ратифікувати заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу без подальших зволікань.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що всі, крім двох із 31 члена НАТО - Туреччини та Угорщини - схвалили прагнення Стокгольма до членства в Альянсі.

"Уряд Угорщини неодноразово заявляв, що він не буде останнім союзником по НАТО, який ратифікував вступ Швеції", - заявив Столтенберг на переговорах із президентом Угорщини в Брюсселі.

Він додав, що тепер розраховує на те, що Угорщина виконає це зобов'язання. 

"Угорський парламент має проголосувати за ратифікацію без подальшого зволікання", - сказав генсек. 

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни. Він додав, що буде максимально сприяти ратифікації парламентом заявки Швеції на вступ до НАТО. При цьому зазначив, що Стокгольм усе ще не вжив достатніх заходів щодо курдських бойовиків.

А наприкінці жовтня парламент Угорщини вкотре відхилив пропозицію провести голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО.

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НАТОШвеціяУгорщинаЄнс Столтенберг