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Столтенберг призвал Венгрию одобрить заявку Швеции в НАТО без дальнейших проволочек

Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс без дальнейших проволочек.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что все, кроме двух из 31 члена НАТО - Турции и Венгрии - одобрили стремление Стокгольма к членству в Альянсе.

"Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что оно не будет последним союзником по НАТО, который ратифицировал вступление Швеции", - заявил Столтенберг на переговорах с президентом Венгрии в Брюсселе.

Он добавил, что теперь рассчитывает на то, что Венгрия выполнит это обязательство. 

"Венгерский парламент должен проголосовать за ратификацию без дальнейшего промедления", - сказал генсек.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны. Он добавил, что будет максимально способствовать ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО. При этом отметил, что Стокгольм все еще не принял достаточные меры в отношении курдских боевиков.

А в конце октября парламент Венгрии еще раз отклонил предложение провести голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО.

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НАТОШвецияВенгрияЙенс Столтенберг