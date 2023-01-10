ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг призвал страны ЕС и НАТО усилить помощь Украине

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 13:11
Столтенберг призвал страны ЕС и НАТО усилить помощь Украине Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС и Североатлантическго альянса усилить помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека во время пресс-конференции по случаю подписания декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС.

Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.

"Оружие - это фактически путь к миру (в Украине - ред.)", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Кроме того, генсек призвал союзников вкладывать больше средств в оборону, помочь устранить зависимость от авторитарных режимов и отстаивать свободу и демократию.

Напомним, ранее мы писали, что Столтенберг не исключил возможность поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.

Также он отмечал, что отношения НАТО и России останутся напряженными даже в том случае, если война в Украине закончится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Евросоюз Йенс Столтенберг Военная помощь Война в Украине
NEWS
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году