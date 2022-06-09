Столтенберг "загладил вину" перед Шольцем за отмену визита в Германию: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 9 июня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний не смог приехать в Германию из-за болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

"В телефонном разговоре, заложившем основу для саммита НАТО в Мадриде в конце июня, Шольц подтвердил обязательство правительства Германии внести свой вклад в альянс, чтобы помочь ему в достижении его целей в следующем десятилетии", - сказал пресс-секретарь Шольца.

В частности, Шольц и Столтенберг обсудили обновление стратегических целей НАТО в свете вторжения России в Украину.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил свой визит в Берлин, запланированный на сегодня. Позже стало известно, что у него диагностировали опоясывающий лишай.

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