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Столтенберг "загладив вину" перед Шольцем за відміну візиту до Німеччини: що відомо

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 9 червня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Останній не зміг приїхати до Німеччини через хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зокрема, Шольц та Столтенберг обговорили оновлення стратегічних цілей НАТО у світлі вторгнення Росії в Україну.

"У телефонній розмові, яка заклала основу для саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, Шольц підтвердив зобов'язання уряду Німеччини зробити свій внесок в альянс, щоб допомогти йому в досягненні його цілей у наступному десятилітті", - сказав прес-секретар Шольца.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні. Пізніше стало відомо, що у нього діагностували оперізувальний лишай.

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Олаф ШольцЄнс Столтенберг