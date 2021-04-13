ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 12:47
Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися Фото: Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що ніхто не може втручатися у вступ України в альянс. Лише країна буде вирішувати, що готова до членства.

Про це він сказав у ході спільного брифінгу з головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Це залежить від України, коли вона вирішить, що готова до членства в НАТО. Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес. Це суверенне право нації - звертатися за членством. Союзники кінець кінцем вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", - заявив генсек.

Він підкреслив, що Росія зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди.

"Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою глава українського МЗС зазначив, що для України вступ до НАТО - це питання часу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна дуже багато зробила на шляху до членства в Північноатлантичному Альянсі. Головним елементом продовження цього процесу є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році.

Як писало РБК-Україна, через стягування військ РФ до кордонів України відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. На ньому планують обговорити, зокрема, санкції проти Російської Федерації.

Так, в Україні заявили, що для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі. Так він намагається підняти свій рейтинг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори