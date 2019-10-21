Столтенберг: вступление Северной Македонии в НАТО идет по графику

Процесс присоединения Северной Македонии к НАТО идет по графику. Об этом в Twitter сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сообщается, что Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевывм, в котором подтвердил готовность НАТО принять эту страну.

"Процесс ратификации идет по графику, и я с нетерпением жду, что вскоре Северная Македония присоединится к Альянсу", - сообщил Столтенберг.

Напомним, НАТО и Северная Македония начали официальные переговоры о вступлении еще год назад. Ожидается, что процесс ратификации протокола о вступлении Скопье всеми странами-участницами НАТО будет завершен к концу октября 2019 года. Членство в НАТО в целом поддержало 85,2% населения Северной Македонии.

Отметим, нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко еще на посту главы миссии при Организации Североатлантического договора (НАТО) заявлял, что Украина может вступить в НАТО после Северной Македонии.