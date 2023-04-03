Без перемоги у війні питання членства України в НАТО не матиме значення, - Столтенберг

Він зазначив, що позиція НАТО щодо заявки України "залишається незмінною" і полягає в тому, що "вона стане членом альянсу".

Водночас Столтенберг наголосив, що без перемоги України у війні у цьому не буде сенсу. Тому в НАТО зосередилися на тому, аби зберегти суверенітет України.

"Тож першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є підтримка та подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України", - сказав генсек.

За його словами, НАТО також розглядає, як може розвивати з Україною політичні відносини, аби розширити роботу над більш довгостроковими реформами. Столтенберг підкреслив, що для альянсу важливо продемонструвати, що "двері залишаються відкритими".

Нагадаємо, Єнс Столтенбер анонсував, що завтра Фінляндія стане повноцінним членом НАТО.

Крім того, він заявив, що під час завтрашньої зустрічі міністрів країн НАТО можуть затвердити початок розробки багаторічної програми для України.

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