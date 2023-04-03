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Без победы в войне вопрос членства Украины в НАТО не будет иметь значения, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Позиция НАТО по членству Украины в альянсе не изменилась. Однако без победы в войне с Россией вопрос вступления не будет иметь значения.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что позиция НАТО по заявке Украины "остается неизменной" и заключается в том, что "она станет членом альянса".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что без победы Украины в войне в этом не будет смысла. Поэтому в НАТО сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.

"Итак, первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является поддержка и дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины", - сказал генсек.

По его словам, НАТО также рассматривает, как может развивать с Украиной политические отношения с тем, чтобы расширить работу над более долгосрочными реформами. Столтенберг подчеркнул, что для альянса важно продемонстрировать, что "дверь остается открытой".

Напомним, Йенс Столтенберг анонсировал, что завтра Финляндия станет полноценным членом НАТО.

Кроме того, он заявил, что на завтрашней встрече министров стран НАТО могут утвердить начало разработки многолетней программы для Украины.

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