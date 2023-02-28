Столтенберг про вступ України до НАТО: перспектива віддалена, але будемо підтримувати

"Члени НАТО раніше домовилися, що Україна стане членом альянсу. Водночас це віддалена перспектива. Що зараз важливо - це забезпечити, щоб зберегти Україну як суверенну та незалежну державу, тому ми маємо підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Він додав, що в НАТО повинні допомогти Україну збудувати міцну оборону після закінчення війни, аби Росія знову не розпочала агресію.

Крім того, він генсек НАТО наголосив на важливості гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, розв'язана Росією, почала перезавантаження НАТО. Крім того, глава держави вважає, що Україна зможе членом НАТО після перемоги.

Водночас генсек НАТО зазначив, що наразі першочерговою метою є перемога України у війні.

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