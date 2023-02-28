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Столтенберг про вступ України до НАТО: перспектива віддалена, але будемо підтримувати

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Перспектива членства України в НАТО поки віддалена. Проте альянс продовжить підтримувати Україну, аби і після війни зміцнювати оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до Фінляндії.

"Члени НАТО раніше домовилися, що Україна стане членом альянсу. Водночас це віддалена перспектива. Що зараз важливо - це забезпечити, щоб зберегти Україну як суверенну та незалежну державу, тому ми маємо підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Він додав, що в НАТО повинні допомогти Україну збудувати міцну оборону після закінчення війни, аби Росія знову не розпочала агресію.

Крім того, він генсек НАТО наголосив на важливості гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, розв'язана Росією, почала перезавантаження НАТО. Крім того, глава держави вважає, що Україна зможе членом НАТО після перемоги.

Водночас генсек НАТО зазначив, що наразі першочерговою метою є перемога України у війні.

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