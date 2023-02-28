Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: перспектива отдаленная, но будем поддерживать

"Члены НАТО ранее договорились, что Украина станет членом альянса. В то же время это отдаленная перспектива. Что сейчас важно - это обеспечить, чтобы сохранить Украину как суверенное и независимое государство, поэтому мы должны поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО должны помочь Украине построить крепкую оборону после окончания войны, чтобы Россия снова не начала агрессию.

Кроме того, генсек НАТО отметил важность гарантий безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война, развязанная Россией, начала перезагрузку НАТО. Кроме того, глава государства полагает, что Украина сможет членом НАТО после победы.

В то же время генсек НАТО отметил, что в настоящее время первоочередной целью является победа Украины в войне.

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