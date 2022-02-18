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Столтенберг о войсках РФ возле Украины: их больше, чем нужно для учений

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Мюнхен, Пятница 18 февраля 2022 23:57
Столтенберг о войсках РФ возле Украины: их больше, чем нужно для учений Фото: Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции (www.nato.int)
Автор: RBC.UA

Глава НАТО сообщил, что российских войск, находящихся недалеко от границ Украины, больше, чем может понадобиться для военных учений. Йенс Столтенберг так же отметил, что у России сейчас есть возможность вторгнуться в Украину без предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Столтенберг заявил, что концентрация российских солдат недалеко от границы Украины значительно превышает число военных необходимых для участия в учениях.

"Не может быть никаких сомнений в том, что мы видим сейчас самую большую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания “холодной войны", - заявил Столтенберг.

Так же Генсек НАТО предупредил, что теперь у России есть возможность вторгнуться на территорию Украины без предупреждения.

Напомним, что в Мюнхене проходит конференция по безопасности.

Отметим также, что Германия повысила уровень боеготовности своих войск.

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