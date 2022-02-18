ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Столтенберг про війська РФ біля України: їх більше, ніж потрібно для навчань

Новость на русском →
Мюнхен, П'ятниця 18 лютого 2022 23:57
Столтенберг про війська РФ біля України: їх більше, ніж потрібно для навчань Фото: Єнс Столтенберг на Мюнхенській конференції (www.nato.int)
Автор: RBC.UA

Глава НАТО повідомив, що російських військ, що знаходяться недалеко від кордонів України, більше, ніж може знадобитися для військових навчань. Єнс Столтенберг так само зазначив, що у Росії зараз є можливість вторгнутися в Україну без попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Столтенберг заявив, що концентрація російських військових недалеко від кордону України значно перевищує число військових необхідних для участі в навчаннях.

"Не може бути ніяких сумнівів у тому, що ми бачимо зараз найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення “холодної війни", - заявив Столтенберг.

Так само Генсек НАТО попередив, що тепер у Росії є можливість вторгнутися на територію України без попередження.

Нагадаємо, що в Мюнхені проходить конференція з безпеки.

Відзначимо також, що Німеччина підвищила рівень боєготовності своїх військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі