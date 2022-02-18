Столтенберг про війська РФ біля України: їх більше, ніж потрібно для навчань

Глава НАТО повідомив, що російських військ, що знаходяться недалеко від кордонів України, більше, ніж може знадобитися для військових навчань. Єнс Столтенберг так само зазначив, що у Росії зараз є можливість вторгнутися в Україну без попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

Столтенберг заявив, що концентрація російських військових недалеко від кордону України значно перевищує число військових необхідних для участі в навчаннях.

"Не може бути ніяких сумнівів у тому, що ми бачимо зараз найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення “холодної війни", - заявив Столтенберг.

Так само Генсек НАТО попередив, що тепер у Росії є можливість вторгнутися на територію України без попередження.