Столтенберг внезапно отменил визит в Германию

Минобороны Германии сообщило, что Столтенберг проинформировал об отмене визита в кратчайшие сроки.

Сегодня Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт. Встреча должна была быть посвящена подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

Согласно заявлению правительства Германии, на встрече также должны были рассматриваться вопросы влияния агрессивной войны России в Украине на ситуацию с евроатлантической безопасностью.

По данным Министерства обороны, на повестке дня также стояли вопросы запланированного укрепления восточного фланга НАТО, новая стратегическая концепция НАТО и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Обновлено в 10:35. Официальный представитель НАТО сообщил, что Столтенберг заболел опоясывающим лишаем.

"Генеральный секретарь проведет запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома", - заявил он агентству Reuters.

Столтенберг получил положительный результат на COVID-19 в середине мая.