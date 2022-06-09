Столтенберг раптово скасував візит до Німеччини

Міноборони Німеччини повідомило, що Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.

Сьогодні Столтенберг повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністром оборони Крістіною Ламбрехт. Зустріч мала бути присвячена підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Згідно із заявою уряду Німеччини, на зустрічі також повинні були розглядатися питання впливу агресивної війни Росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою.

За даними Міністерства оборони, на порядку денному також стояли питання запланованого зміцнення східного флангу НАТО, нова Стратегічна концепція НАТО і вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

Оновлено о 10:35. Офіційний представник НАТО повідомив, що Столтенберг захворів на оперізуючий лишай.

"Генеральний секретар проведе запланований візит до Німеччини та Румунії дистанційно, а не особисто. У нього діагностовано оперізуючий лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює з дому", - заявив він агентству Reuters.

Столтенберг отримав позитивний результат на COVID - 19 в середині травня.