Столтенберг раптово скасував візит до Німеччини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні. Причини скасування не повідомляються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARTE.
Міноборони Німеччини повідомило, що Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.
Сьогодні Столтенберг повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністром оборони Крістіною Ламбрехт. Зустріч мала бути присвячена підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.
Згідно із заявою уряду Німеччини, на зустрічі також повинні були розглядатися питання впливу агресивної війни Росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою.
За даними Міністерства оборони, на порядку денному також стояли питання запланованого зміцнення східного флангу НАТО, нова Стратегічна концепція НАТО і вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.
Оновлено о 10:35. Офіційний представник НАТО повідомив, що Столтенберг захворів на оперізуючий лишай.
"Генеральний секретар проведе запланований візит до Німеччини та Румунії дистанційно, а не особисто. У нього діагностовано оперізуючий лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює з дому", - заявив він агентству Reuters.
Столтенберг отримав позитивний результат на COVID - 19 в середині травня.
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів.
Крім того, генсек НАТО порадив членам Альянсу не торгувати безпекою заради економічних вигод.