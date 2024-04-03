Столтенберг вказав на необхідність зміни динаміки підтримки України: що мається на увазі

"Нам необхідно змінити динаміку нашої підтримки. Ми повинні забезпечити надійну і передбачувану допомогу Україні в галузі безпеки на довгострокову перспективу, щоб ми менше покладалися на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що на цьому тлі міністри обговорять, як НАТО могла б узяти на себе більше відповідальності за координацію військової техніки та навчання для України, закріпивши це в структурі НАТО.

"Ми також обговоримо багаторічні фінансові зобов'язання для підтримки нашої підтримки. Ця міністерська зустріч закладе основу для досягнення консенсусу з цих питань", - каже Столтенберг

Він додав, що 99% допомоги всієї допомоги Україні поступає від країн-членів НАТО.

Група Рамштайну з допомоги Україні

У відповідь на запитання про те, чи буде передано групу Рамштайну з допомоги Україні під контроль НАТО, Столтенберг зауважив, що він вітає "коаліції можливостей"

Водночас він підкреслив необхідність надати багатонаціональним та двостороннім ініціативам надійнішої та інституційної основи, щоб гарантувати передбачуваність і прихильність на довгострокову перспективу.

Зокрема, генсек зауважив, що поки що не вдаватиметься в деталі щодо даного питання.

Окремий фонд НАТО з підтримки України

Також Столтенберг не став розкривати подробиць створення окремого фонду підтримки України з боку НАТО обсягом 100 мільярдів доларів, про що раніше повідомляли ЗМІ, підкресливши лише, що "Україні потрібно більше грошей".

Генсек НАТО зазначив, що не варто очікувати фінального рішення з цих питань уже сьогодні або завтра, на нинішній міністерській зустрічі, а консенсусу може бути досягнуто вже до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.