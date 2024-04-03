Столтенберг указал на необходимость изменения динамики поддержки Украины: что подразумевается

"Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предполагаемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства" , - сказал Столтенберг.

Он отметил, что на этом фоне министры обсудят, как НАТО могла бы взять на себя больше ответственности за координацию военной техники и обучения для Украины, закрепив это в структуре НАТО.

"Мы также обсудим многолетние финансовые обязательства для поддержки нашей поддержки. Эта министерская встреча заложит основу для достижения консенсуса по этим вопросам", - говорит Столтенберг

Он добавил, что 99% помощи всей помощи Украине поступают от стран-членов НАТО.

Группа Рамштайна с помощью Украины

В ответ на вопрос о том, будет ли группа Рамштайна передана с помощью Украины под контроль НАТО, Столтенберг отметил, что он приветствует "коалиции возможностей"

В то же время он подчеркнул необходимость предоставить многонациональным и двусторонним инициативам более надежную и институциональную основу, чтобы гарантировать предсказуемость и приверженность долгосрочной перспективе.

В частности, генсек отметил, что пока не будет углубляться в детали по данному вопросу.

Отдельный фонд НАТО по поддержке Украины

Также Столтенберг не стал раскрывать подробности создания отдельного фонда поддержки Украины со стороны НАТО в объеме 100 миллиардов долларов, о чем ранее сообщали СМИ, подчеркнув лишь, что "Украине нужно больше денег".

Генсек НАТО отметил, что не стоит ожидать финального решения по этим вопросам уже сегодня или завтра, на нынешней министерской встрече, а консенсус может быть достигнут уже до следующего саммита НАТО в Вашингтоне.