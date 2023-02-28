Столтенберг про війну РФ в Україні: ми маємо зробити так, щоб історія не повторилася
Російський диктатор Володимир Путін має бути зупинено. Якщо цього не зробити, він ніколи не зупиниться.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
За його словами, Путін слідує знайомій схемі і, якщо його не зупинити, він не зупиниться і надалі.
"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але ми повинні зробити так, щоб історія згодом не повторилася", - заявив Столтенберг.
У цьому контексті генсек НАТО наголосив на важливості військової підтримки України.
Він заявив, що Росія показала, наскільки небезпечно потрапляти в економічну залежність від країн з авторитарним режимом.
"Ми не повинні повторювати помилок Китаю та інших авторитарних режимів", - сказав Столтенберг.
За його словами, коли йдеться про торгівлю, необхідно захищати власну критичну інфраструктуру і не ставити економічні інтереси вище за безпеку.
"Те, що сьогодні відбувається в Європі, завтра може статися в Азії", - додав він, маючи на увазі Тайвань.
Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Росія буде змушена вивести війська з України, інакше режиму російського диктатора Володимира Путіна загрожує крах.
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