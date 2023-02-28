Столтенберг о войне РФ в Украине: мы должны сделать так, чтобы история не повторилась

Российский диктатор Владимир Путин должен быть остановлен. Если этого не сделать, то он никогда не остановится.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

По его словам, Путин следует знакомой схеме и, если его не остановить, он не остановится и в дальнейшем.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но мы должны сделать так, чтобы история впоследствии не повторилась", - заявил Столтенберг.

В этом контексте генсек НАТО подчеркнул важность военной поддержки Украины.

Он заявил, что Россия показала, насколько опасно попадать в экономическую зависимость от стран с авторитарным режимом.

"Мы не должны повторять ошибок Китая и других авторитарных режимов", - сказал Столтенберг.

По его словам, когда речь идет о торговле, необходимо защищать собственную критическую инфраструктуру и не ставить экономические интересы выше безопасности.

"То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Азии", - добавил он, имея в виду Тайвань.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, иначе режиму российского диктатора Владимира Путина грозит крах.

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