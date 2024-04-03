Столтенберг висловився про ідею передати "Рамштайн" під контроль НАТО

"Я вітаю "коаліції можливостей", формат "Рамштайн", багато інших багатонаціональних та двосторонніх ініціатив, але існує необхідність надати цьому більш надійну та інституційну основу, щоб гарантувати передбачуваність і відданість на довгострокову перспективу", - сказав Столтенберг, зазначивши, що поки не вдаватиметься до деталей цієї ініціативи.

Також генсек НАТО прокоментував питання про те, чи є потенційна передача "Рамштайну" під контроль НАТО "запобіжним заходом" на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

"США - не єдині, хто підтримує Україну. Фактично, європейські союзники та Канада надають Україні приблизно 50% військової підтримки. Тож насправді це спільні зусилля США, європейських союзників та Канади. Але, звичайно, Сполучені Штати є найбільшим союзником і надають найбільшу військову підтримку. І той факт, що в Конгресі США не було досягнуто угоди про новий пакет допомоги Україні, продовження цієї підтримки має наслідки", - заявив він.

Столтенберг наголосив, що проблеми з фінансуванням допомоги від США - це одна з причин, чому Україні доводиться нормувати кількість артилерійських снарядів.

"У них є проблеми з протистоянням російським силам, які мають переважну військову силу, тому що ті можуть перевершити їх по озброєнню, маючи більше боєприпасів та артилерії", - додав генеральний секретар.

Він зазначив, що зустрічався з сенаторами, членами Палати представників протягом останніх тижнів, і всі вони запевнили, що в Конгресі США є переважна більшість, яка підтримує цю ідею. Генсек сподівається, що Конгрес США ухвалить рішення якнайшвидше.

Також генсек НАТО не розкривав подробиць створення окремого фонду підтримки України з боку НАТО обсягом 100 млрд доларів, про що раніше повідомляли ЗМІ, підкресливши лише, що "Україні потрібно більше грошей".

Столтенберг зазначив, що не варто очікувати на фінальне рішення з цих питань вже сьогодні чи завтра, на нинішній міністерській зустрічі, а консенсусу може бути досягнуто вже до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.