Столтенберг высказался об идее передать "Рамштайн" под контроль НАТО

"Я приветствую "коалиции возможностей", формат "Рамштайн", многие другие многонациональные и двусторонние инициативы, но существует необходимость придать этому более надежную и институциональную основу, чтобы гарантировать предсказуемость и приверженность на долгосрочную перспективу", - сказал Столтенберг, отметив, что пока не будет вдаваться в детали этой инициативы.

Также генсек НАТО прокомментировал вопрос о том, является ли потенциальная передача "Рамштайна" под контроль НАТО "мерой предосторожности" на случай победы Дональда Трампа на выборах в США.

"США - не единственные, кто поддерживают Украину. Фактически, европейские союзники и Канада предоставляют Украине примерно 50% военной поддержки. Так что, на самом деле, это общие усилия США, европейских союзников и Канады. Но, конечно, Соединенные Штаты являются крупнейшим союзником и оказывают наибольшую военную поддержку. И тот факт, что в Конгрессе США не было достигнуто соглашение о новом пакете помощи Украине, продолжении этой поддержки, имеет последствия", - заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что проблемы с финансированием помощи от США - это одна из причин, почему Украине приходится нормировать количество артиллерийских снарядов.

"У них есть проблемы с противостоянием российским силам, обладающим подавляющей военной мощью, потому что те могут превзойти их по вооружению, имея больше боеприпасов и артиллерии", - добавил генеральный секретарь.

Он отметил, что встречался с сенаторами, членами Палаты представителей в течение последних недель, и все они заверили, что в Конгрессе США имеется подавляющее большинство, поддерживающее эту идею. Генсек надеется, что Конгресс США примет решение как можно скорее.

Также генсек НАТО не стал раскрывать подробностей создания отдельного фонда поддержки Украины со стороны НАТО объемом 100 млрд долларов, о чем ранее сообщали СМИ, подчеркнув лишь, что "Украине нужно больше денег".

Столтенберг отметил, что не стоит ожидать финального решения по этим вопросам уже сегодня или завтра, на нынешней министерской встрече, а консенсус может быть достигнут уже к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.