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Столтенберг відповів Папі Римському: час говорити про зброю для України, а не про капітуляцію

Понеділок 11 березня 2024 18:25
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Столтенберг відповів Папі Римському: час говорити про зброю для України, а не про капітуляцію Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Наразі необхідно вести діалог про передачу Україні нової зброї, а не радити їй йти на умови Росії та капітулювати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Якщо ми хочемо мирного довгострокового рішення шляхом переговорів, то шлях до нього - це надання військової підтримки Україні", - наголосив Столтенберг, коментуючи нещодавню заяву Папи Римського Франциска.

Він додав, що події, що відбуваються на полі бою, безпосередньо впливають на можливі переговори між Україною та Росією.

"Зараз не час говорити про капітуляцію українців. Це буде трагедією для українців. Це також буде небезпечним для всіх нас", - зазначив генсек.

Що сказав Папа Римський

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск підтримав думку про те, що Україні "потрібно підняти білий прапор та піти на переговори з Росією".

Пізніше у Ватикані пояснили, що понтифік нібито не мав на увазі, що він підтримує капітуляцію України, але вважає за необхідне розпочати переговори між Києвом та Москвою.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь закликав Папу Римського не повторювати помилки минулого та підтримувати Україну.

Також у відповідь на подібну заяву різко висловився президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що в Україні було багато білих стін будинків та церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. Такий факт красномовно каже, хто саме має зупинитися, щоб війна зупинилася.

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