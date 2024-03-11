Столтенберг ответил Папе Римскому: время говорить об оружии для Украины, а не о капитуляции

Сейчас необходимо вести диалог о передаче Украине нового оружия, а не советовать ей идти на условия России и капитулировать.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Если мы хотим мирного долгосрочного решения путем переговоров, то путь к нему - это оказание военной поддержки Украине", - подчеркнул Столтенберг, комментируя недавнее заявление Папы Римского Франциска.

Он добавил, что события, которые происходят на поле боя, непосредственно влияют на возможные переговоры между Украиной и Россией.

"Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас", - отметил генсек.

Что сказал Папа Римский

Напомним, ранее Папа Римский Франциск поддержал мнение о том, что Украине "нужно поднять белый флаг и пойти на переговоры с Россией".

Позже в Ватикане объяснили, что понтифик якобы не имел в виду, что он поддерживает капитуляцию Украины, но он считает необходимым начать переговоры между Киевом и Москвой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.

Также в ответ на подобное заявление резко высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в Украине было много белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. Такой факт красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась.