Столтенберг відповів, чи вплине на НАТО результат виборів у США

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спілкування з журналістами у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання про те, як на НАТО вплине результат президентських виборів у США:

"Я думаю, що незалежно від результату виборів у США, США залишається потужним союзником у НАТО. На це є три причини. Перша - це в інтересах американської безпеки - мати сильне НАТО. Це добре для Європи, але добре і для США, тому що це робить США сильнішими і безпечнішими", - сказав Столтенберг, наголосивши, що США в Альянсі мають більше ніж 30 союзників, чого не мають РФ і Китай.

Друга причина, за словами Столтенберга, в тому, що НАТО має велику підтримку в США, як серед обох партій, так і серед населення.

"Третя причина - основна критика від експрезидента Трампа і від інших на адресу НАТО була насамперед не проти НАТО як такого, а проти країн-членів, які не витрачають достатньо коштів на оборону. А це дуже змінилося за останні роки, ми бачимо різке зростання оборонних витрат у Європі та Канаді", - сказав Столтенберг.

Президентські вибори у США

У листопаді цього року у Сполучених Штатах пройдуть вибори президента, наразі основними кандидатами у майбутні лідери є нинішній президент Джо Байден та його попередник - Дональд Трамп.

У червні Байден та Трамп взяли участь в дебатах, однак вони виявились для Байдена провальними. Попри все він заявив, що не планує зніматися з виборів.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо США вийдуть із НАТО, світ втратить багато країн, які розраховують на Америку та Північноатлантичний альянс. Зокрема, Польщу та країни Балтії.

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