Столтенберг ответил, повлияет ли на НАТО результат выборов в США

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, как на НАТО повлияет результат президентских выборов в США:

"Я думаю, что независимо от результата выборов в США, США остается мощным союзником в НАТО. На это есть три причины. Первая – это в интересах американской безопасности – иметь сильное НАТО. Это хорошо для Европы, но хорошо и для США, потому что это делает США сильнее и безопаснее", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что США в Альянсе имеют более 30 союзников, чего не имеют РФ и Китай.

Вторая причина, по словам Столтенберга, в том, что у НАТО большая поддержка в США, как среди обеих партий, так и среди населения.

"Третья причина - основная критика от экспрезидента Трампа и от других в адрес НАТО была, прежде всего, не против НАТО как такового, а против стран-членов, которые не тратят достаточно средств на оборону. А это очень изменилось за последние годы, мы видим резкий рост оборонных расходов в Европе и Канаде", - сказал Столтенберг.

Президентские выборы в США

В ноябре этого года в Соединенных Штатах пройдут выборы президента, основными кандидатами в будущие лидеры являются нынешний президент Джо Байден и его предшественник - Дональд Трамп.

В июне Байден и Трамп приняли участие в прениях, однако они оказались для Байдена провальными. Тем не менее он заявил, что не планирует сниматься с выборов.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США выйдут из НАТО, мир потеряет многие страны, рассчитывающие на Америку и Североатлантический альянс. В частности, Польшу и страны Балтии.

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