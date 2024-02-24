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Столтенберг: Україна вступить до НАТО, це не питання "якщо", а "коли"

Брюссель, Субота 24 лютого 2024 11:02
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Столтенберг: Україна вступить до НАТО, це не питання "якщо", а "коли" Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Вступ країни до Альянсу вже не питання "якщо", а питання часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час звернення до українців в ефірі телемарафону.

"Президента Путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить до НАТО, це не питання "якщо", а питання "коли"", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар додав, що Альянс продовжить підтримувати Україну заради "вашої і нашої безпеки".

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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НАТО Єнс Столтенберг
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