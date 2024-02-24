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Столтенберг: Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а "когда"

Брюссель, Суббота 24 февраля 2024 11:02
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Столтенберг: Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а "когда" Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в Альянс уже не вопрос "если", а вопрос времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время обращения к украинцам в эфире телемарафона.

"Президента Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а вопрос "когда"", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что Альянс продолжит поддерживать Украину ради "вашей и нашей безопасности".

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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НАТО Йенс Столтенберг
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