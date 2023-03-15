Столтенберг: Україна має скоро отримати велику кількість систем ППО та боєприпасів
НАТО та союзники пришвидшать передачу Україні великої кількості систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Він наголосив, що поточна робота з нарощування військово-промислової бази НАТО має вирішальне значення для забезпечення власного стримування та оборони, а також для надання підтримки Україні доти, доки це необхідно.
"НАТО та союзники якнайшвидше надати Україні більшої кількості систем ППО, більшої кількості бронетехніки та більшої кількості боєприпасів", - заявив Столтенберг.
Про це генсек повідомив під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорення було зосереджено на важливості збереження та збільшення підтримки України, оскільки країна продовжує чинити опір жорстокій агресивній війні Росії.
РБК-Україна писало про те, що контактна група з оборони України розпочала сьогодні десяту зустріч у форматі "Рамштайн". Також агентство розповідало, чого варто очікувати від сьогоднішнього засідання.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сторони порушили питання посилення ППО та постачання боєприпасів.
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