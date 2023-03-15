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Столтенберг: Україна має скоро отримати велику кількість систем ППО та боєприпасів

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Середа 15 березня 2023 20:33
Столтенберг: Україна має скоро отримати велику кількість систем ППО та боєприпасів Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

НАТО та союзники пришвидшать передачу Україні великої кількості систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він наголосив, що поточна робота з нарощування військово-промислової бази НАТО має вирішальне значення для забезпечення власного стримування та оборони, а також для надання підтримки Україні доти, доки це необхідно.

"НАТО та союзники якнайшвидше надати Україні більшої кількості систем ППО, більшої кількості бронетехніки та більшої кількості боєприпасів", - заявив Столтенберг.

Про це генсек повідомив під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорення було зосереджено на важливості збереження та збільшення підтримки України, оскільки країна продовжує чинити опір жорстокій агресивній війні Росії.

РБК-Україна писало про те, що контактна група з оборони України розпочала сьогодні десяту зустріч у форматі "Рамштайн". Також агентство розповідало, чого варто очікувати від сьогоднішнього засідання.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сторони порушили питання посилення ППО та постачання боєприпасів.

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